Corona virüsü tespit edilen vaka sayısı azaldı

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart'ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyurdu. Bakan Koca’nın dün akşam açıkladığı son verilere göre şimdiye kadar 55 bin 464 kişiye test yapıldı.

Corona virüsü pozitif çıkan kişi sayısı 7 bin 402’e, ölü sayısı ise 108’e yükseldi. 70 kişinin iyileştiği, 445 kişinin yoğun bakımda, 309 kişinin de entübe (solunum cihazına bağlı vaka) olduğu açıklandı.

ÖNCEKİ GÜNE GÖRE 365 AZALDI

21 Mart’tan beri düzenli olarak artan vaka sayısı ilk kez dün gözle görülür şekilde düştü. 27 Mart’ta yapılan 7 bin 533 test sonrası 2 bin 69 kişi de daha corona virüsü saptanmıştı. Dün 7 bin 664 kişiye yapılan test sonrası vaka sayısı bin 704 olarak açıklandı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 1.45

19 Mart-28 Mart tarihleri arasında test yapılan kişilerin yüzde 13.34’ünde corona virüsü saptandı. Corona virüsüne yakalanıp hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 1.45. Vaka/yoğun bakım oranı yüzde 6, vaka/entübe oranı ise yüzde 4.17. İyileşen hasta oranı da yüzde 0.94 oldu.