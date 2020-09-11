Corona virüsüne yakalanmışlardı… İşte son durumları…

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak son günlerde corona virüsüne yakalanan siyasetçilerden bir kaçı. Evlerinde tedavi gören isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantina sürelerini bitmesini bekledikleri öğrenildi.

İLAÇ TEDAVİSİ BİTTİ

3 Eylül'de corona virüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Evinde karantina altında olan Binali Yıldırım'ın ilaç tedavisinin bittiği ve karantina sürecinin dolmasını beklediği bildirildi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte corona virüse yakalanan Binali Yıldırım'ın karantina süresi de 13 Eylül günü dolacağı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

DİNLENMEYE ÇEKİLDİM

Son olarak 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Bülent Arınç da, dün sosyal medyadan kendisinin ve eşi Münevver Arınç'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Evinde dinlenmeye çekilen ve SÖZCÜ’ye telefonda kısa bir açıklama yapan Bülent Arınç, “Karantinadayım, evde tedavi görüyorum. Dinlenmeye çekildim. Çok fazla konuşmuyorum. İlaç tedavim başladı, evimde dinleniyorum” dedi.

10 Eylül tarihinde kişisel twitter adresinden Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Bülent Arınç şu ifadelere yer vermişti: Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

15’İNCİ GÜNÜN SONUNDA ŞİKAYETLERİ AZALDI

25 Ağustos tarihinde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, hastalıkla ilgili şikayetlerinin azaldığını ve tedavisine evinde devam edildiğini duyurdu. Babacan, “Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ağustos tarihinde Covid-19 testleri pozitif çıkan Ali Bacan'ın eşi Zeynep Babacan ile oğlu Emir Babacan'ın da evde karantinada oldukları ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ATEŞİ YOK, ÖKSÜRMÜYOR

9 Eylül tarihinde yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evde tedavisinin başladığı bilgisine ulaşıldı.

Sosyal medya üzerinden evinde karantina sürecinde olduğunu belirten Faik Öztrak'ın, karantina süresi boyunca çalışmalarına evinde devam edeceği ve Covid-19'un ateş, öksürük gibi ağır belirtileri geçirmediği öğrenildi. Öztrak sosyal medyadan ayrıca, kendisiyle temasta bulunan kişiler için de uyarıda bulunarak, “Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.