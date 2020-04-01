Corona virüsünü fırsat bilen maden şirketi ağaç katliamı yaptı!

Yenişehir’in Kirazlıyayla köyü mevkiinde 2013’ten itibaren kurşun, bakır ve çinko ocağı işleten Meyra Madencilik firması bölgede daha geniş bir alanda faaliyetine devam etmek istiyor. Firmanın 345 bin 62 hektarlık alan için aldığı ÇED olumludur kararının ardından dün bölgedeki ağaçları kesmeye başladı. Haberi alan Kirazlıyayla köylüleri corona virüsü tedbirlerine rağmen evlerinden çıkarak bölgede şirketi protesto etti.

KAYMAKAM UYARDI: BUNUN LAMI CİMİ YOK

Yaşlı, çocuk, genç hep birlikte ağaçların kesildiği alana gelerek maden şirketini protesto etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri köylüleri bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekince olaya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu müdahale etti. Köylülerin alanı terk etmesini isteyen Kaymakam Seyitoğlu, “Protestonuzu yapacaksınız buna kimse bir şey demiyor. Hukuki mücadelenizi de hukuk çerçevesinde yapacaksınız. Avukatlara gidin bunun lamı cimi yok. Burada devlet izin vermiş. Ben de devletin bir temsilcisi olarak buradayım. Benim yapacağım bir şey yok” açıklamasında bulundu.

KÖYÜN GİRİŞİNİ KAPADILAR

Yenişehir Çevre Platformu üyesi Şafak Erdem ve Bursa DOĞADER eski Başkanı Murat Demir, köylülere destek olmak için köy girişine geldiler. Köyün girişini kapatan jandarma ve polis çevrecileri köye sokmadı.

Yolun kapatıldığını belirten Şafak Erdem, “Bu sabah köylüler bizi aradı. Ağaçların kesildiğini söylediler. Çevreci arkadaşlarımız ve belediye meclis üyelerimiz ile geldik ancak yol kapalı. Köylülere ulaşamıyoruz” dedi.

“MADENCİLER EVDE KALMAMIZI FIRSATA ÇEVİRİP DOĞAYI TALAN EDİYOR”

Bursa Doğader Eski Başkanı Murat Demir de “Ülkemiz olarak olağanüstü bir durum yaşamaktayız. Hepimiz “Evde Kal” kampanyasına destek olurken, doğayı talan etmek isteyen madenciler şu an görevleri başında. Biz evde kalın diyoruz. Madenciler bunu fırsata çevirip doğayı talan etmekte” diyerek tepki gösterdi.

“HER BAŞLADIKLARINDA GELİP DİKİLECEĞİZ”

Köyün tarım arazilerinin ve ormanların yok olacağını savunan Kirazlıyaylalılar hakı ise , “Köyün yaş ortalaması zaten 65 insanlar evlerinden çıkmayın diye her gün minarelerden talimat veriliyor ama il dışından bu kriz ortamında yabancılar gelip köyde istedikleri gibi çalışıp ormanları katlediyor. Mecburen bizde köyümüzü savunmak zorundayız bu işler her başladığında gelip karşılarına dikileceğiz” ifadelerini kullandılar.

Maden şirketi Meyra, geçen ay kurum aleyhinde gösteri ve eylem yaptıkları gerekçesiyle köylülere noter aracılığıyla ihtarname göndermiş ve gerçek ortaya çıkınca da yalanlamıştı. Köylüler de bu kez ellerindeki ihtarname belgeleri ile eylem yapmıştı.