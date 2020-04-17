Corona yevmiyeleri yükseltti, çiftçi kara kara düşünüyor

Türkiye'de tarımsal üretimin merkezlerinden birisi olan Manisa'da sokağa çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, yeni sezon ürünlerini ekmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesinde çiftçiler domates fidesi ekmeye başladı. Nisan ayında başlayan domates ekimi, nisan ayı sonuna kadar devam edecek.

ÇİFTÇİLER SIKINTI YAŞIYOR

Saruhanlı ilçesinde 10 bin dekar alanda domates ekilirken, üretilen domateslerin yüzde 80'i salçalık, sofralık veya kurutmalık olarak başta Rusya olmak üzere Irak'a ve birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Corona virüsü nedeniyle tarım işçilerinin gelmemesi nedeniyle çiftçiler sıkıntı yaşıyor. Çiftçi yasaktan muaf tutulmasına rağmen çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.

“ÇİFTÇİDE PARA VAR SANIYORLAR, AMA YOK”

Çiftçinin yükselen girdiler nedeniyle zor durumda olduğunu dile getiren üretici Cevriye Çetin, ürünlerini sattıktan sonra ellerinde para kalmadığını anlattı. 42 yaşındaki çiftçi Cevriye Çetin, şu ifadeleri kullandı;

*Nisan'ın ilk haftasından bu yana domates fidelerini dikmeye başladık ve bu ay sonuna kadar devam edecek. Her yönden sıkıntımız var. Devletten destek bekliyoruz. Her şeye zam oldu, ancak çiftçiye zam yok.

*Mazot, gübre ve ilaç fiyatları almış başını gitmiş. Önceden elektrik borçları mahsulden sonra tahsil edilirdi. Şimdi ovalar için her ay elektrik parası alınıyor. Çiftçide para var sanıyorlar. Ama yok. Çiftçi bankadan borç alıyor, mahsul sonrası aldığı parayı faiziyle birlikte ödüyor.

*Mahsulden sonra çiftçinin elinde bir şey kalmıyor. En büyük sıkıntımızda işçi. Evinden çıkmak istemiyor. Bu nedenle çevremizdeki eş dost veya tanıdıklarımızla fide dikimini yapıyoruz.

*Gelenler ise yüksek yevmiye istiyor. Normal zamanda ziraat odalarının belirlediği yevmiyeye göre ücret ödeniyorken, corona virüsü sebebiyle getirmek istediğimiz işçiler daha çok ücret talep ediyor.

TARIM İŞÇİSİ GELMİYOR, YEVMİYELER YÜKSELDİ

Corona virüsü nedeniyle üreticiler tarım işçisi bulma sıkıntısı yaşamaya başladı. Tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri de virüs nedeniyle yükseldi. 22 yaşındaki üretici Zeki Türetken, şunları söyledi:

*Elimizde bir şey olmadan şimdi fide dikimi yapıyoruz. Gübre ve mazotta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Corona virüsü sebebiyle işçi gelemiyor. Virüs sebebiyle kendi mahallemizdeki tanıdıklarımız geliyor.

*3 veya 5 kişiyle dikim olmuyor. Büyük tarlalar var. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. İşçi olmadığından dolayı işi fırsatçılığa dökerek yevmiyeler yüksek fiyatta. Corona virüsünü bahanesiyle yevmiye ücretlerini yükseltiyorlar.

*İşçinin gelmesini bekliyoruz. Buradan Cumhurbaşkanından çiftçi için destek bekliyoruz. Çiftçi bitmiş durumda. Ben organik tarım öğrencisiyim. Ancak artık bu işi yapmak istemiyorum. Çünkü Türkiye şartlarında çiftçilik yapmak çok zor. Türkiye'de çiftçilik bitmiş durumda.

TARIM SİGORTASI ÇOK PAHALI

Çiftçi Alev Türetken(54), corona virüsü salgının nedeniyle korku yaşadıklarını ve bu yıl tarım sigortalarının pahalı olması nedeniyle ürünlerine sigorta yaptıramadıklarını söyledi. Türetken, şunları söyledi;

*Yaklaşık 10 dönümlük arazide ekim yapıyoruz. Bu sene tam mahsul iyi olacağını beklerken corona virüsü çıktı. Bu sene sonunu nasıl getireceğiz bilmiyoruz. Bu sene tarım sigortası yaptıramadık.

*Çünkü sigortalar çok pahalı. Ne bağımıza ne domatesimize sigorta yapamadık. Mazot, gübre fiyatları aynı şekilde çok yüksek. Tek gelirimiz mahsulümüz. Mahsul olmayınca gelirimiz yok. Her şeyimizi borçla çeviriyoruz. Bankadan borç alıyoruz.

*Mahsul zamanı bankaya kredi borcumuzu ödediğimizde elimizde bir şey kalkıyor. Bu nedenle çiftçinin işi çok zor. Çiftçi olmazsa millet ne yiyecek.

ÇİFTÇİLERE MASKE DAĞITILIYOR

Corona virüsü salgınına yönelik ziraat odaları da çiftçilere maske dağıtımı yapmaya başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçilerin tarlada domates ve mısır ekimi yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hızlı bir şekilde tarım faaliyetleri devam ediyor. Corona virüsü dolayısıyla çiftçimiz tam hızla ekime devam ediyor. Biz ekip dikmek zorundayız. Bu yıl şartlar ağırlaşıyor, işçi sıkıntısı çok.

*Bu yıl fiyatların daha yüksek olmasını bekliyorum. Dünyada ürün bakımından en kaliteli, en düzgün ürün ülkemizde var. Hükümetimizin almış olduğu kararlar sayesinde çiftçimiz işini yapmaya devam ediyor.

*Virüsün en az olduğu ülkeyiz, dünya ülkeleri bizden alışveriş yapmak zorunda. Biz üreteceğiz, ihracata göndereceğiz. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Okur, gerekli izinlerin alınması halinde işçilerin rahatlıkla çalışabileceğini söyledi. Okur, şunları söyledi: “İşçiler mecburen gelecek, bizler de işçimizi çalıştıracağız. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da çiftçiler muaf tutuldu. Bizim tam araziye çıkma zamanımız. İşimizi yapmak zorundayız, bu ürünler yetişmezse aç kalırız. Hafta sonu çiftçilere her türlü kolaylık sağlanacak.”