Coronaya yakalanan Dilek hemşireden acı haber!

Yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen, 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan'da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen'le nikah masasına oturdu.

Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede sempatisiyle herkes tarafından sevilen Dilek hemşire, daha sonra hamile olduğunu öğrendi. Covid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı.

OĞLUNU BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ

30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.

Nefes darlığı da eşlik edince hastaneye yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryenle bebeği alındı.

2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda gördü.

ZONGULDAK’TA TOPRAĞA VERİLECEK

Durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, doğumundan sonraki gün yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen’in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı.

Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara rağmen uygun donör bulunamadı.

Durumu kötüleşen Dilek hemşire, kucağına dahi alamadığı bebeğine ve ailesine veda ederek yaşama gözlerini yumdu. Dilek hemşirenin Zonguldak’ta toprağa verileceği kaydedildi. (DHA)

İLGİLİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Bu virüs bizi bırakmayacak