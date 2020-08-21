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Coronaya yakalanan Muhittin Böcek sağlık durumunu açıkladı!

17 Ağustos'ta corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum" dedi.

23:00 -
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Coronaya yakalanan Muhittin Böcek sağlık durumunu açıkladı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta Twitter hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

“İYİLEŞİYORUM”

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İyileştiğini belirten Muhittin Böcek, vatandaşlara mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, şu ifadeleri kullandı:

* Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum.

* Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

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