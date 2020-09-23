Coronaya yakalanan sunucuya bir şok daha: Karantinadayken HES kodu aldım

Konya'da yerel bir televizyon kanalında program sunucusu olan Fatih Güneş corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinada yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlatmıştı.

“KARANTİNADA HES KODU ALDIM”

Güneş, şöyle konuştu:

* Dün E-devlet üzerinden HES kodu alabilmek için bir deneme yaptım. Kamu kurumlarında işlem yapmak isteyenler sağlıklıysa HES kodu alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

* Ve dün e-Devlet üzerinden HES kodu aldım. Pozitif olmama rağmen Şu an istediğim kamu kuruluşuna HES kodunu gösterip işlemlerimi yapabilecek durumdayım. Bu kadar endişe verici bir durum yok. Ben burada sağlık çalışanlarının emeklerine üzülüyorum.

* Ben bilinçli bir insan olmamış olsaydım işime gider, gezer ve birçok kişiye bu hastalığı bulaştırabilirdim. Bizi koruması gereken HES kodunu bana sistem Covid-19 tedavimin devam ettiği 6. günümde veriyor.

* HES kodu aldığımın gündemine gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar ve şaşkınlık yaşadıklarını ifade ettiler

* Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu birçok farklı yöntemle alınabiliyor. Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir. Bu kod bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir.

HES KODU NASIL ALINIR ?

HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

* HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

* HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.