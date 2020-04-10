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Coronayı fırsat bilip Uludağ’da ağaçları kestiler

Corona virüsü tedbirleri de doğa katliamlarının önüne geçemedi. Bursa'nın oksijen deposu Uludağ eteklerinde kurulu Alaçam ve Şevketiye köylerinin bulunduğu ormanlık alanda yüzlerce çam ağacının kesildiğini belirten CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, ağaç katliamına sert tepki gösterdi.

Halil ATAŞ / Bursa
17:14 -
Haberler Gündem

Çam ağaçlarıyla kaplı Uludağ eteklerindeki eski köylerden Alaçam ile Şevketiye arasında yaklaşık yedi dönümlük bir alanda kesimin hala sürüyor olmasına bölgede yaşayan insanların tepki gösterdiğini dile getiren Kayışoğlu, “Bize ulaşan insanlar adeta isyan ediyorlar. Herkesin evde olduğu bir süreçte ağaç kesimine kimin izin verdiğini soruyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü, böyle bir süreçte böyle bir izni nasıl verir? Gerekçesi nedir? İnsanlar merak ediyor. Böyle bir kesimin aciliyeti nedir” diye sordu.

“İKİDAR FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Benzer bir kesim haberinin Marmara Denizi'ni gören eski köylerden Gündoğdu mahallesinde de yaşandığını aktaran CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, “İktidar, uygulamalarıyla corona virüsü bir fırsatçılığa dönüştürüyor. İnsanları evlerinde tutarak, doğayı tahrip etmeye devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar yine bu fırsatçılıkları bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu millete biraz saygıları olsa böyle uygulamalara en azından evde kal çağrısı yaptıkları zamanlarda izin vermezler” diye konuştu.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Alaçam ve Şevketiye köyleri arasında bulunan ormanlık alanda yapılan ağaç katliamını bir vatandaş cep telefonuna çektiği video ile görüntüler.

Bursa CHP Corona Uludağ
Son güncelleme: 17:22 10.04.2020
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