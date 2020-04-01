Coronayı yenen Cumbul taburcu edildi

İlker Cumbul’un iyileştiği haberini Bursa Teleferik A.Ş., sosyal medyadan duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Cumbul’un hastanedeki tedavisi tamalanmış olup, evde istirahatine devam edecek ve önlemlerini sürdürecektir. Merak eden, iyi dleklerini gönderen herkese can-ı gönülden teşekkür ederiz.

* Yaşadığımız bu zorlu süreçte, hem ülkemiz çapında gece gündüz demeden emek veren hem de Sayın İlker Cumbul’un tedavi sürecinde yer alan çok değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı tekrar belirtir, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.