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Coronayı yenen Cumbul taburcu edildi

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi altında olan Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'dan sevindirici haber geldi. Hastalığı yenen Cumbul'un tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Halil ATAŞ / Bursa
21:04 -
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Coronayı yenen Cumbul taburcu edildi

İlker Cumbul’un iyileştiği haberini Bursa Teleferik A.Ş., sosyal medyadan duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Cumbul’un hastanedeki tedavisi tamalanmış olup, evde istirahatine devam edecek ve önlemlerini sürdürecektir. Merak eden, iyi dleklerini gönderen herkese can-ı gönülden teşekkür ederiz.

* Yaşadığımız bu zorlu süreçte, hem ülkemiz çapında gece gündüz demeden emek veren hem de Sayın İlker Cumbul’un tedavi sürecinde yer alan çok değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı tekrar belirtir, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.

Bursa Corona Haber Sağlık
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