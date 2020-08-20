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Coronayı yenen emekli astsubay: Küçücük bir hatayla virüsü kaptım, ömrümden en az 10 yıl gitti!

Konya’da yaşayan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67) yaptığı küçük bir hatayla corona virüsüne yakalandığını belirtti. Kılınçel, “67 yaşına kadar hiç hastaneye gitmemiş, diyabet haricinde hiçbir rahatsızlığı olmayan birsiyim. Ancak bir gün maskesiz yaptığım bir hatadan dolayı corona virüsü kaptım. Küçücük bir hata yüzünden hayatımı altüst eden bir hastalığa yakalandım. 16’ncı günümde iyileşmeye başladım. Ancak hastalığın bana yaşattıklarına baktığımda ömrümden en az 10 yıl gitti” dedi.

Müslüm EVCİ / Konya
21:41 -
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Konya'da yaşayan emekli astsubay Bahri Kılınçel (67) Kurban Bayramı'nın 2'nci günü yakalandığı corona virüsünü yendi.

Maske takmayanlara uyarılarda bulunan Kılınçel yaşadığı corona virüsü günlerini şu şekilde anlattı:

* Hâlâ maske takmayanlar görüyorum. Yaşadıklarımı anlattıktan sonra sizi maske daha çok dikkat edeceksiniz.

* 67 yaşına kadar hiç hastaneye gitmemiş ve diyabetin haricinde hiçbir rahatsızlığı olmayan bir emekli astsubayım.

* Ancak bir gün maske takmadığım bir hatadan dolayı corona virüs kaptım.

* İlk olarak sırtımda dayanılmaz ağrılar başladı. Ardından ağrılar bütün vücudumu sardı. Covid teşhisinden sonra dünyam altüst oldu.

“BAZEN ÜŞÜYOR BAZEN YANIYORDUM”

“Vücudumun her tarafı adeta üzerinden bir silindir geçmiş vaziyetteydi” diyen Kılınçel konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Etlerim sürekli ağrıyordu. Midem bomboş, hiçbir şey yiyemiyordum.

* Tat ve koku hissim tamamen ortadan kalkmıştı. Bazen evdeki eşyaların ölçüleri değişiyor gibi oluyordu.

* Bazen üşüyor, bazen yanıyordum. Akşam uyku uyumaya çalışıyorum ancak mümkün değil, sürekli kâbuslar görerek her saat uyanıp su içmek zorunda kalıyordum. Hastalık vücudumun bütün ritmini bozdu ve hayatımı altüst etti.

 “YAŞADIKLARIMI BEN BİLİRİM”

16'ncı günün sonunda iyileşmeye başladığını aktaran Kılınçel, “Doktorum ve aldığım ilaçlarla iyileşmeye başladım. Şu an durumum iyi. Ancak yaşadıklarıma baktığımda bu hastalık yüzünden ömrümden en az 10 yıl gitti. Yaşadıklarımı ancak ben bilirim” dedi.

“MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kılınçel şu ifadeleri kullandı:

* Bu hastalığı kapmamanız için lütfen maske takmaya dikkat edin.

* Maskesiz bir yere çıkmayın. Kalabalıklardan kaçının. Gerekirse ibadetinizi bile evde yapın.

* Hastalığın hem size hem de sevdiklerinize bulaşmaması için, maskeyi ağzınızdan ve burnunuzdan asla eksik etmeyin.

* Maskenin önemini yaşamış birisi olarak sizlere bunları anlatmak istedim.

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