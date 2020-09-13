Coronayla mücadelede ‘görüntülü ihbar hattı’ dönemi

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde sigara içmek maksadıyla maske çıkartmak ve karantinayı bozanlarla mücadele edebilmek için ‘görüntülü ihbar hattı’ açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Pandemi süreci boyunca yaşanan tüm sıkıntılar, 0530 134 48 80 görüntülü ihbar servis numarasına ulaştırılabilir. İlçemiz Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde toplum sağlığını tehlikeye sokacak korona virüsle mücadele tedbirlerini geçersiz kılacak, sigara içmek maksadıyla maskenin çıkarılması ya da indirilmesi gibi bu tür uygulamaların yasaklandı. Korona virüs testi pozitif çıkıp karantinaya alınan kişilerin, karantinayı ihlal ettiklerinin tespiti halinde, yurtlara yerleştirilerek yurtta kaldığı sürece yapılan tüm harcamaların kendisinden tahsiline karar verilmiştir. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi. İHA