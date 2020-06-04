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Çukurova çiftçisinin feryadını duyun

Aşırı sıcak hava ve poyraz başta Adana olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde tarım yapan çiftçinin kabusu oldu. Zeytin ve narenciye ürünlerinin yüzde 80'i zarar gördü. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üreticileri için acil eylem planı yapılmasını söyledi.

Mehmet SERBES
09:51 -
Haberler Gündem
Çukurova çiftçisinin feryadını duyun

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi’nde aşırı sıcaklar ve poyraz nedeniyle büyük zarar gören narenciye-zeytin üreticilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ERTELENMELİ

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi olan Ayhan Barut, “Vakit yitirmeden üretici zararı karşılanmalı, borçları ertelenmeli, çiftçiye ayni-nakdi destek verilmeli, aşırı sıcak-poyraz TARSİM kapsamına alınmalıdır. Unutulmasın ki afet sadece narenciye ve zeytin ile üreticilerimizi değil, milli serveti vurmuştur” dedi.

ÜRÜN HASARI YÜZDE 80’İ BULDU

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Barut, narenciye ve zeytinde yüzde 80’e varan hasar meydana geldiğini belirterek, “Rekolte kaybının yanı sıra dalda kalan ürününse büyüme aşamasındaki kabuk kalitesini koruyamayacağı için ticari değeri de çok düşük olacaktır” diye konuştu.

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