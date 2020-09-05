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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yerlikaya’dan hastane paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi eski sporcu Hamza Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açılışına katıldığı İstanbul'daki Göztepe Şehir Hastanesi'ni İzmir'de zannetti. Yerlikaya, "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet... Göztepe Şehir Hastanesi" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
19:09 -
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yerlikaya’dan hastane paylaşımı!

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe'de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile hizmete açıldı.

Şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde Hamza Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından attığı “İzmir” mesajı dikkat çekti.

SİLDİ YENİDEN PAYLAŞTI

Yerlikaya’nın İstanbul’da açılan hastane için yaptığı paylaşımda “İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi” ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Daha sonra paylaşımını silen Yerlikaya, yeni paylaşımında İzmir ifadesini İstanbul ile değiştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılıştaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Bu altyapılara ihtiyaç duymadan önce hastalıktan korunmak için tedbirlere uymanın tartışmasız gerekliliğidir. Göztepe Şehir Hastanesi İstanbul'un 4. Şehir Hastanesi.

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Son güncelleme: 19:15 05.09.2020
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