Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük projeleri mahali idarelere bırakamayız

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın konuşmasından satır başları:

* İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşuyor.

* Kazı çalışmalarının yüzde 94’ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız günde 470 metre ray ve 24 saat çalışmayı gerçekleştirmektir.

* Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak. Ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine müsaade edemeyiz.

* İstanbul’da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık. Ulaşım Gayrettepe’den 35 dakikada sağlanacak. Hasdal’a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor.

* İstanbul’un büyük projeleri mahali yönetimlere bırakılamayacak kadar önemlidir.

*Biz bunun adını Kanal İstanbul olarak koyduk, 2011 seçimlerinde milletimizin takdirine sunduk. Milletimiz destek verdiğini gösterdi.

*Hatırlasanız Yavuz Sultan Köprüsü için de kısmi yürütmei durdurma kararını yanlış anlayıp ‘Üçüncü Köprü iki kuleden ibaret' manşetleri atmaya kalkmışlardı.

*Bu hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangi birini sayacağımızı şaşırıyoruz.

*Sonuçta ne oldu Marmaray yapıldı ve hizmete girdi.

*Bugün buraya Galataport projesine bakmaya gittim. İnşallah mayıs sonu ilk etabı, yıl sonu tamamı bitecek. Burası dünyanın büyük gemilerinin yanaştığı, turizmde atak merkezi olacak.

*Dünya turizmine açık, otelleriyle, alışveriş mekanları ile gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse dünyayı hayran bırakacak bir proje. İstanbul’a yakışan neyse sağ olsun özel sektörle yapıyoruz.

Erdoğan, vefat eden Rahşan Ecevit için de başsağlığı diledi.