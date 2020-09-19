Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyol açılışında

Toplam 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu&#8217;nun Gebze-İzmit kavşakları arasındaki kesimi bugün törenle açılıyor. Video konferans yoluyla törene katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapıyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-otoyol-acilisinda-6045376","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-otoyol-acilisinda-6045376","pageType":"yazi","pageIdentifier":6045376,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan otoyol au00e7u0131lu0131u015fu0131nda"});aip('newsArticle', {"identifier":6045376,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-otoyol-acilisinda-6045376/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan otoyol au00e7u0131lu0131u015fu0131nda","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["AKP","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan","video konferans"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/19/iecrop/erdogan_16_9_1600514373-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-09-19 14:20:07","datePublished":"2020-09-19 14:20:07","dateModified":"2020-09-19 14:20:07","info":"{"seo_news":"false"}"});