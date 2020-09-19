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Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyol açılışında

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı törenle açılıyor. Erdoğan törende konuşuyor.

14:20 -
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Toplam 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit kavşakları arasındaki  kesimi bugün törenle açılıyor. Video konferans yoluyla törene katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapıyor.

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan video konferans
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