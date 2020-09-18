Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Yeni tedbirler yolda….

Cuma namazı çıkışı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü önlemleri için "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız" dedi

13:45 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Yeni tedbirler yolda….

İstanbul’da cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan corona virüsü vakalarına karşı alınacak tedbirlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

* O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik.

* Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı.

* Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar.

AKP Ankara Bilim Corona coronavirüs Cuma Cuma namazı Cumhurbaşkanı düğün istanbul Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanlığı Sanayi TAyyip Erdoğan Teknoloji
Son güncelleme: 14:08 18.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more