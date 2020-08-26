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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Yunanistan'la yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız bedelini de öderiz" ifadelerini kullandı.

11:58 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Milli Park Alanı’nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Dün Ahlat’ta ecdadın mezarlarını ziyaret ile başlayan gece geç saatlere kadar süren yoğun bir program icra ettik. Gençlik kampımızın açılışını gerçekleştirdik.

* Ahlat’ta inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bölge valilerimizle bir araya geldik.

* Van Gölü üzerinde yapılan ses ve ışık gösterilerini Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden takip ettik. Dün geceyi tamamladık. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır.

* Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Biz de ecdadımızın izinden giderek, hakkı ve hukuku hakim kılarak gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz. Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık.

* Türkleri Anadolu’dan kovma hevesi Haçlı Seferlerini başlamasına sebep oldu. Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesi sadece Bizans’ta değil, Avrupa’da da büyük bir hüsranan sebep olmuştur.

* Bizi vatansız bırakmayı başaramadılar. Bizans’ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı’ya geçmiştir.

”TÜRKİYE’NİN SINANACAK BİR ÜLKE OLMADIĞINI HERKES GÖRECEK”

* Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

YUNANİSTAN’A SERT TEPKİ

* Türkiye hakkı olan neyse alacak, taviz vermeyeceğiz. Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşmaları mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değil.

* Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

* Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz.

* Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.

* Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden.

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Son güncelleme: 12:26 26.08.2020
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