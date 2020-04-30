‘Darbe iması’ tartışmasında sert sözler

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Saray rejiminin, Saray düzeninin sonu geliyor. O son, Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin sonunu getirecek” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İNANDIKLARI TEK REJİM YASSIADA REJİMİ

* Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize ‘saray rejimi’ diyerek yine eski rejim kavgaları peşinde koşanların inandığı tek rejimin ‘Yassıada rejimi’ olduğunu biliyoruz. Milletin vicdanında mahkum olmuş kirli bir anlayış bu.

DEMOKRASİYİ FELÇ ETME ÖRGÜTÜ

* ‘Yassıada zihniyeti’ demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe ‘rejim tartışması’ açarak başlar. Seçilmiş hükümeti ‘rejim’ olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca ‘demokrasiyi felç etme örgütü’ olarak çalıştılar.

ANAYASAL REJİMİ TANIMAZLAR

* Bunlar Türkiye'nin ‘anayasal rejimi’ni tanımazlar. Tek rejimleri ‘Yassıada rejimi’dir. O nedenle kendi zihniyetleri dışındaki her seçilmiş hükümeti ‘rejim’ diye tanımlayarak demokrasiyi felç etmek isterler. Bütün tarihleri boyunca bunu yaptılar.

ASKERİ VE YARGI VESAYETİNİ DAVET ETTİLER

* Geçmişte defalarca ‘rejim krizi’ çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek ‘demokrasiyi felç etme örgütü’ olarak gizli iktidar sahibi oldular. Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle hiç ilgisi yoktur; milli iradeye düşman ‘Yassıada rejimi’dir.

GAYRETLERİ REJİM KRİZİ ÇIKARMA

* Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti. ‘Kutuplaşma olmasın’ derken kastettikleri şey, herkesin kendi ‘Yassıada rejimleri’ etrafında hizalanmasıdır. Demokrasiye her saldırının arkasında bunların rejim krizi çıkarma gayretleri vardır…

MESLEKLERİ DEMOKRATİK SİYASETİ BOĞMAK

* Hükümetlerimizin ilk dönemlerinde özellikle Milli Eğitim politikalarımızdan dış politikaya kadar her alanı rejim meselesi haline getirmeye çalıştılar. Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir.

MİLLİ İRADEYİ GASP ETME USTALARI

* Bunlar ‘kendi tekelci rejimleri’ için milli iradeyi gaspetme ustasıdırlar. Sistem tartışmalarını rejim tartışması gibi sunmak klasik metodlarıdır bunların. Kendi zihniyetleri dışındaki her demokratik iradeyi rejim meselesi haline getirerek bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptılar.

ARKASINDA ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK VAR

* Bunlar, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük yine rejim tartışması açarak, ‘demokrasiyi felç etme örgütü’nü gizli iktidar yapma peşinde koşuyorlar. Biz çok iyi biliriz; bir yerde rejim tartışması açan varsa, arkasında örgütlü kötülük vardır.

KİMİN İKTİDAR OLACAĞINA MİLLİ İRADE KARAR VERİR

* Fakat unuttukları bir şey var her zaman. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimiyle anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Tarih Kurumu'nun başına Afyon Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Ahmet Yaramış’ın atanmasına tepki göstererek şunları söylemişti:

* Saray rejiminin, Saray düzeninin sonu geliyor. O son, Atatürk’ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin sonunu getirecek.

* Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar.

* Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturduysanız, devletinize sadakatle çalışıyorsanız.

800 BİN KİŞİYE TWEET ATTIRSAN NE OLUR?

AKP’li siyasetçiler tarafından ‘darbe imasıyla’ suçlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. “” diyen Özgür Özel, şunları söyledi:

* Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız. 15 Temmuz akşamı darbeciler bomba atarken, Meclis kürsüsünde “Darbecilere teslim olmayız” diyen Özgür Özel’in sözlerini “kes-kopyala-yapıştır Fahrettin Altun makas” algo operasyonu yapıyor. 80 bin kişiye tweet attırıyor, 800 bin kişiye attırsan ne olur?