Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Daria Kyryliuk’un darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen eğlence mekanı kapatıldı

Çeşme ilçesinde dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia ettiği Momo Beach, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca salgın önlemlerini uygulamaması gerekçe gösterilerek 15 gün kapatıldı. İşletmeye 6 kez kurul kararına uymamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Yaşar ANTER
23:55 -
Haberler Gündem
Daria Kyryliuk’un darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen eğlence mekanı kapatıldı

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları duyurdu.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia ettiği Momo Beach adlı eğlence mekanına ‘toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi’ nedeniyle 15 gün kapatma cezası verilmesi dikkat çekti.

6 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

İşletmeye daha önce yapılan denetimlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığının tespit edildiği, 6 kez Hıfzısıhha Kurul Kararına uymamaktan işlem yapıldığı bildirildi.

İşletmenin kural ihlallerini icra etmeye devam ettiği belirtilen kurul kararında “Toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

 

İLGİLİ HABERDaria'nın darp edildiği mekanın sahibi Şeyma'nın eski sevgilisi çıktıDaria'nın darp edildiği mekanın sahibi Şeyma'nın eski sevgilisi çıktı İLGİLİ HABERDünyaca ünlü modele darp iddiası... CHP ve AKP'den peş peşe açıklamalarDünyaca ünlü modele darp iddiası... CHP ve AKP'den peş peşe açıklamalar İLGİLİ HABERSon dakika... Ünlü model İzmir'de güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı iddiasıSon dakika... Ünlü model İzmir'de güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı iddiası
AKP Çeşme CHP Darp Emniyet Engin Özkoç Instagram izmir Kültür ve Turizm Bakanı Pazartesi Şeyma Subaşı son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 23:57 03.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more