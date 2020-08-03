Daria Kyryliuk’un darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen eğlence mekanı kapatıldı

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları duyurdu.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’un güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia ettiği Momo Beach adlı eğlence mekanına ‘toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi’ nedeniyle 15 gün kapatma cezası verilmesi dikkat çekti.

6 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ

İşletmeye daha önce yapılan denetimlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığının tespit edildiği, 6 kez Hıfzısıhha Kurul Kararına uymamaktan işlem yapıldığı bildirildi.

İşletmenin kural ihlallerini icra etmeye devam ettiği belirtilen kurul kararında “Toplum sağlığına tehlike arz eden eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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