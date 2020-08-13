Dava sonuçlandı: Veliler binayı geri istiyor

Kaya, açıklamasında eski Bakırköy Belediye Başkanı ve 19. dönem milletvekili Dr. Kemal Naci Ekşi tarafından 1988’de yaptırılan ‘Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yakın çevresinde çok sayıda imam hatip lisesi ve ortaokulu mevcut olmasına rağmen boşaltıldığını ve okul binasının Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmaya başlandığını belirtti.

“İTİRAZ DİLEKÇELERİ KARŞILIKSIZ KALDI”

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin bir ilkokul binasında eğitimlerine devam etmek zorunda bırakıldığını ifade eden Kaya, bu süreçte veliler ve Okul Aile Birliği üyelerinin ilgili kurumlara verdikleri itiraz dilekçelerinin ise karşılıksız kaldığını vurguladı.

“YARGI KARARINI UYGULAYIN”

Konuyu son çare olarak yargıya taşıyan velilere müjdeli haberin geldiğini ve mahkemenin binanın geri verilmesine karar verdiğini ifade eden CHP’li Kaya, açıklamasında kararın bir önce uygulanmasını talep ederek şu ifadelere yer verdi:

* Buradan kararı uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığına, İstanbul Valiliği’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve tüm yetkililere sesleniyorum; “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi” önceki dönem İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlarımızdan Dr. Kemal Naci Ekşi tarafından 1988 yılında yaptırılarak bağışlanmıştır. Bağışçı da binanın boşaltılmasına razı değildir.

* Mahkeme de kararı iptal etmiştir.İmam Hatip Anadolu Kız Lisesi olarak kullanılan okul binasının boşaltılarak, yeniden “Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi” tabelası asılarak bağışçının da istediği şekilde hizmete devam etmesi sağlanmalıdır.