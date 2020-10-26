Davutoğlu: Türkiye bu iktidarı hak etmiyor

Erdoğan, Partisinin 7. Olağan Kongresi için dün Malatya'daydı. Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Erdoğan'a, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” demişti. “Bu bana çok abartılı geldi” yanıtını veren Erdoğan, “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıtmıştı. O anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

“VATANDAŞIN DERDİYLE DALGA GEÇİYOR…”

Malatya'da yaşananlara ve döviz kurundaki yükselişi sosyal medya hesabından değerlendiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor” dedi. Davutoğlu, “Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?' Cumhurbaşkanı nasihat veriyor ‘Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!' Türkiye bu iktidarı hak etmiyor.”

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