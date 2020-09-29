Dehşet evi… Yardım çığlıkları yükseldi, korkunç halde bulundular

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Feriköy’de 43 yaşındaki Battulga Odgerel isimli kadının pencereden yardım çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Binanın önüne gelen polisleri gören Odgerel, evin anahtarını pencereden attı.

İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları da kabuk bağlamış kadınla ile odada kilitli haldeki, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K. ile karşılaştı. Çağrılan 112 ekibi Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

YARDIM İSTEDİ

Yapılan araştırmada Odgerel’in bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K.’nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

Kan kaybeden kadının adamı bulunduğu odada kilitledikten sonra pencereyi açarak çevredekilerden ve komşulardan bağırarak yardım istediği iddia edildi. (DHA)