Denetim sırasında otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!

​Kaza, 8 Haziran günü, D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde, meydana geldi. Yolda denetim yapan trafik polisi Fatih Kara, Y.D.’nin kullandığı 34 LU 1456 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Fatih Kara, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücü Y.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara, doktorların tüm çabasına rağmen bu akşam saatlerinde şehit oldu.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* 8 Haziran tarihinde Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Kara, görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. (DHA)