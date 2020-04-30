Denizli’deki depremzedeler hâlâ konteynerde yaşıyor

Denizli'de geçen yıl 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, Acıpayam'ın Oğuz, Kırca, Alaattin, Karahöyük, Ovayurt, Ucarı, Yeniköy ve Corum köylerinde 160 ailenin kerpiç evleri yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bir süre çadırda yaşayan 160 aileye daha sonra konteyner tahsis edilerek geçici ikametleri sağlandı.

TOKİ'den ev sözü verildi, hatta depremzedeler kura çekimine katıldı, konutlar bitti ama teslim edilmedi. Kendi arsasında ev yapmak isteyenlere iki yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli faizsiz kredi verileceği söylendi ama bu da gerçekleşmedi. Kısaca depremzedeler unutuldu, 21 metrekarelik konteynerlerde yaşamaya mahkum edildi.

ELEKTRİKSİZ BİR HAYAT

Depremzedeler, kömür sobası yakılmasına izin verilmediğinden kışı zor geçirdiklerini belirtti. Kimi abone ücretini ödeyemediği için elektrik olmadan yaşıyor. Kiminin elektrik sobasının şişirdiği faturayı ödeyemediği için elektriği kesik.

CHP Acıpayam İlçe Başkanı Deniz Albayrak, ilçeye 3 ile 5 milyon lira arası bir para aktarıldığını belirterek, “1.5 milyon lirasının belediyeye, 900 bin lirasının hizmetleri karşılığı olarak AFAD'a kalanının ise kaymakamlığa verildiği söyleniyor. Bu paralar nereye harcandı” diye sordu.

MUHTAR ABUT: YARDIM ALAMIYORUZ



Yeniköy mahallesi muhtarı Elmas Abut yardım alamadıklarından şikayet ederken, “Bizim mahallemizde depremden etkilenen 12 aile var. Konteyner evlerde kalıyorlar. Deprem sonrasında 2 bin lira yardım yapıldı. Erzak kolisi gönderildi. Daha sonra bir yardım alamadık. Yakın zamanda 7 koli erzak yardımı yaptılar. Ben hangi aileye vereyim. Hepsini iade ettim. Yardımda adaletsizlik var. TOKİ'ler durduruldu. Çekiliş yapıldı evler belirlendi. İnşaatı bitti ama teslim edilmedi. Kendi arsasına ev yapmak isteyenlerin durumu da belli değil” diye konuştu

DEPREMZEDE FATMA UYGUN : ELEKTRİĞİM YOK, ÇATIM AKIYOR



83 yaşındaki depremzede Fatma Uygun çok zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Kaldığı konteyner evin çatısının akıttığını belirten yaşlı kadın, “Kime söyleyeyim. Kimsem yok ki. Muhtara söylüyorum. Aktığında temizliyorum. Elektriğim yok. İlk zamanlar yemek veriyorlardı artık yemek de verilmiyor. Gelenim gidenim yok. Kimse halimizi sormuyor” diye konuştu.