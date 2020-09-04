Denizli’deki yangında karşı ateş yakıldı!

Denizli Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi’nde akşam saatlerine kadar süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

49 arazöz, 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 7 helikopter, 13 dozer, 150 personeli yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla yangına müdahalede hava desteği kesildi.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığı öğrenildi. Yangının çevrelenerek kontrol altına alınmaya çalışıldığı ve en az 25 hektarın etkilendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangını incelemek için helikopterle bölgeye geldi.

KARŞI ATEŞ YAKILDI

Akşam saatlerinde bir açıklama yapan Pakdemirli, “Ekiplerimiz büyük bir özveri ile yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor ve yangının genişlemesini önlemek için karşı ateş yöntemi dahil gereken her şeyi yapıyorlar. İlerleyen saatlerde inşallah yangını kontrol altına almış olacağız” dedi.

4 YERDE DAHA YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü 3 Eylül Perşembe günü 22 orman kırsal alan ve maki yangınıyla mücadele edildiğini duyurdu. Denizli’nin Çardak ilçesi dışında 4 yerde daha yangın akşam saatlerinde devam ediyor. Devam eden yangınların Kütahya/Gediz, Ankara/Çubuk, Uşak/Merkez ve Çorum/Kargı olduğu aktarıldı.