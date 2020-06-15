Deprem bölgesine yapılan yardımlar açıklandı

Dün saat 17.24'te Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası AFAD bölgeye yardım çadırları ulaştırdı. Çadırların kurulum çalışmaları gece boyunca devam etti. Afetin ardından 2. günde yapılan yardımlara dair son durum açıklandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ HASAR TESPİTLERİNİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama ve ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üst seviyede yetkililerin deprem yerinde olduğunu belirten Pakdemirli, “İlk tespitlerimize göre 105 tane ahırımız yıkılmış görülüyor. Küçükbaş hayvanlarımızda 43 tane telef var. 85 tane de kanatlı hayvanımız yani tavuk telef oldu. Biz tüm bu telef olan hayvanları karşılama kararı aldık. Hem telef olan hayvanlar için hem de depremden etkilenmiş bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık” şeklinde konuştu.

AFAD ULAŞTIRILAN PERSONEL VE YARDIMLARI SIRALADI

AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sağlık kuruluşları ve diğer STK'ların desteği ile bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlar şu şekilde;

998 personel, 127 araç, 500.000 TL Acil Yardım Ödeneği, 2.862 çadır, 7.200 uyku seti, 3.300 yatak, 7 mobil baz istasyonu, 9.500 öğün yemek. 2.232 mutfak seti.”

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