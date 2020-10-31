Deprem Uzmanı Ercan: Deprem 40 atom bombası gücünde

Deprem Bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin 2 bin 500 yıldan bu yana bölgede yaşanan bu büyüklükteki 17 depremden biri olduğunu söyledi.

Ercan, depremden çıkan enerjinin yaklaşık 40 atom bombası gücünde olduğunu ve deprem odağında 2 metre 36 santim yamulma yarattığını söyledi. Depremin kırık göçüntü türü olduğundan etkisinin de büyük olduğunu belirten Ercan, 15 ile 30 gün arasında sürecek artçı depremlerin 5.9 büyüklüğüne ulaşabileceğini kaydetti.

KIRIK BOYU 74 METRE

İzmir'in bazı ilçelerinde depremin 4 kat daha fazla hissedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Depremi İzmir, Bayraklı, Alaybey, Karşıya, Bostanlı Mavişehir, Çiğli 4 kat daha büyük duymuştur. Deprem odağındaki yamulma 2 metre 36 santimdir. Depremden çıkan enerji yaklaşık 40 atom bombası gücündedir. En güvenli yer olarak Yamanlar Dağı davranmıştır. Bu büyüklükte ya da daha büyük deprem olmaz. Deniz içinde oluşan kırık boyu yaklaşık 74 kilometredir. Son 2 bin 500 yıl içinde bu bölgede bu büyüklükteki depremlerin sayısı yaklaşık 17 tanedir” dedi.