Deprem uzmanından uyarı: Tekrar bir deprem fırtınası yaşanabilir

Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği'nin organize ettiği Akhisar ve Çevresinin Jeolojisi ve Depremselliği, Kriz ve Afet Yönetimi, Yapı Güvenliği ve Yapı Stoklarının ele alındığı “Akhisar'ın Depremselliği” isimli panel Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Ülkümen Rodoplu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden Doç. Dr. Özgür Özçelik'in yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan yaptı.

“ÇOK FAZLA DEPREM OLMASI…”

Son günlerde Akhisar'da yaşanan depremleri özetleyen 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şu ifadeleri kullandı;

*22 Ocak'ta başladı biliyorsunuz depremler ve bu depremlerin olduğu yer biraz önemli bir yer. 3 tane fayın kesim noktasına karşılık geliyor.

*Onun için bu bölgedeki faylar kendi içlerinde çok sayıda fay parçasına sahip ve bunların kırılması belli bir süre içerisinde devam ettiği için bu deprem fırtınası oluşuyor. Fay parçası kırılıyor, 5.2 işte 5.4 ve 4.8 gibi. Ondan sonra kırılması devam ettiği zaman belli bir zaman sonra kırılma bittikten sonra yan taraftaki faya sıçrıyor.

“TEKRAR BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR”

*Dolayısıyla yeni bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bütün olarak değerlendirdiğimizde deprem dizisi gibi sürüyor. Şu anda mesela 5.2 en son deprem oldu, arkasından çok sayıda artçı yaşandı.

*Şimdi bu bir sonraki depremin olması için bir zemin hazırlıyor aslında ve orada da tekrar bir deprem fırtınası yaşanabilir.

*Tabii ki bu şekilde belki 4.9 şiddetinde depremleri de göz önüne aldığımızda 5'in üzerinde 10'dan fazla son sayıda da deprem fırtınası oldu. Bunların olması bizim için artı da olabilir bizim için yani çok fazla deprem fırtınası olduğunda çok büyük bir depremin önüne geçebilir.

*Ama küçük ölçekli depremlerle 5.4 ve 5.2 bunlar insanın can ve mal kaybı oluşturan depremler değil. Yani bizim bu bölgede 6 büyüklüğüne varmadığı sürece can ve mal kayıpları yaşanmaz.

*Ama tabii ki şöyle bir durum var bizim işte gerek Gelenbe fayı olsun, gerek Soma-Kırkağaç fayı olsun, gerek Akhisar fayı olsun bunların normal şartlarda geçmişteki bilgimizden biliyoruz 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ama şuanda nedense hiçbir fayın tam olarak üzerinde deprem olmuyor.

*Onların kesim noktalarında ve onların fay parçaları üzerinde gerçekleşiyor. Bu dediğim gibi bölgedeki stresin o gerilimin boşalması anlamında bizim için pozitif bir sonuç doğurabilir.

“AKHİSAR'DA YAPI STOĞUMUZU OLUŞTURMAMIZ LAZIM”

Panelin dolu dolu geçtiğine vurgu yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizler, öncelikle Akhisar'da yapı stoğumuzu oluşturmamız lazım. Bu konu hakkında çalışıp halkımıza en azından bir ön bilgi olarak da sunum ya da çalışma yapmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binalarla ilgili yapısal bir projesi hayata geçti. Bu çalışma kapsamında binalar incelenecek, hasarlı binalar tespit edilecek ve maliyeti de oldukça düşük. Başarılı olduğu takdirde bu projeyi Akhisarımızda da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

“İBB İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

Bu konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halinde olduklarını vurgulayan Dutlulu şunları söyledi;

*Öncelikle çok eski evlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Biz, belediye olarak işe başladık. Şu anda mimarlar odası ve inşaat mühendisleri odası ile birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte Akhisar'ın yapı stoğunu çıkaracağız.

*Burada mutlaka devletimizin de bize destek olması lazım, elimizi güçlendirmesi lazım. Akhisar'da kentsel dönüşüm planı yapılırken o şehrin merkez trafiğini rahatlatması ele alınmış, döküntü alanının toparlanması hedeflenmiş. Ama deprem ile ilgili çalışmalara pek yer verilmemiş.

*Bizim, kentsel dönüşüm bölgelerimizde öncelikle deprem konusunu ele almamız gerekiyor. Zaman kaybetmeden başka bir plan yapmamız gerekiyor. Bu planı da yaparken ilk olarak yapı stoğumuzu bilmemiz gerekiyor.

*Şu ana kadar çok fazla bilgi kirliliği ile karşı karşıya kaldık ancak bugün yapılan bu bilimsel panel sayesinde halkımızın gerçek bilgiye ulaştığına inanıyorum. Değerli bilgileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.

Deprem öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğine değinen Dr. Ülkümen Rodoplu alınacak tedbirler hakkında bilgiler verirken, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Özgür Özçelik ise yaptığı konuşmada ülkemizde yapı stoğundan bahsederek deprem kayıp modellerinin temel hedefleri hakkında bilgiler verdi. İHA

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