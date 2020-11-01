Depremde can veren küçük Elif son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde Bayraklı'da çöken apartmanın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Elif İnan, baba ocağı olan Bursa’nın Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ateşi Bursa'ya düştü. Bayraklı'da çöken apartmanın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Elif İnan’ın cenazesi baba ocağı olan Çeltikçi Mahallesindeki evinin önüne getirildi.

Küçük Elif'in cenaze namazını Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna kıldırırken, cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇIKARAMADIK, ÇIKARAMADILAR KIZIMI”

Kızlarının cenazesinde gözyaşlarına boğulan, Bayraklı Adliyesi'nde görev yapan anne Bahriye İnan ile babası Güneydoğu gazisi Hasan İnan, küçük kızları Elif İnan’ın tabutuna sarılıp öptü. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Anne Bahriye İnan, kızının yalnız kaldığını kızını kurtaramadığını söyleyerek gözyaşı döktü. Bahriye İnan, gitti yavrum diyerek ağlarken, “Çıkaramadık, çıkaramadılar kızımı” dedi.

“ETÜD İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM”

Oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuruda bulunmasına rağmen ilgilenilmediğini söyleyen baba Hasan İnan, “Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum; Tüm inşaatların, binaları kontrol etsinler. Etüdden geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüd yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı. Benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin” diye konuştu.

Elif İnan'ın cenazesi Çeltikçi Mahallesinde köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözüyaşları arsında toprağa verildi.

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