‘Depremin büyüklüğü gizleniyor mu?’

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, merkez üssü Seferihisar açıklarında Sisam adası olan depremin büyüklüğü ile ilgili kamuoyunda ortaya çıkan farklılıkların, toplumda bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Neredeyse tüm haber kanallarında depremin şiddeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verisi olan 6.6 olarak verildiğini söyleyen Çıray, her kurumun farklı noktalarda istasyonları olduğu ve ölçümlerdeki farklılıkların istasyonların depremin merkezine olan uzaklığından kaynaklandığı bazı yetkililer tarafından belirtilmiş olsa da, üzerinden üç gün geçmiş olmasına rağmen bu farklılığın neden düzeltilmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

6.6 İLE 6.9 ARASINDA FARK DAĞLAR KADAR BÜYÜK

Çıray, 6.6 ile 6.9 arasında büyük fark olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Türkiye'nin deprem konusundaki en yetkin kişileri arasında yer alan Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gibi bilim insanları depremin şiddetinin 6.6 olmadığını, 6.9–7.0 arasında gerçekleştiğini çeşitli televizyon kanallarında kamuoyuyla paylaşmış ve düzeltilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Özgün Konca katıldığı bir televizyon programında 6.6 ile 6.9 arasında depremin şiddeti açısından çok büyük farklılık olduğunu açıklamıştır. Yani iki rakam arasındaki fark etkileri açısından dağlar kadar büyüktür. Bu aralıkta 4 katlık bir sismik moment farkı bulunduğunu, yani iki katı kadar alanın iki katı kadar kaymış olduğunu, o nedenle ciddi bir fark olduğunu belirtmiştir.”

AFAD 6.6, KANDİLLİ 6.9, YUNANİSTAN VE İSPANYA 7.0 ABD 7.1

Tüm bu verilere ve uyarılara rağmen televizyon kanallarının depremin büyüklüğünü halen 6.6 olarak vermeye devam etmesi toplumda endişeye ve insanlarımızın zihninde soru işaretlerine yol açtığını belirten Aytun Çıray, kamuoyu vicdanının rahatlatılması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu farklılığın gerekçesinin açıklanması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

“İzmir ve çevresinde acı etkilerini yaşadığımızı Seferihisar- Sisam adası merkezli depremin büyüklüğünü AFAD Mw 6.6, Kandilli Mw 6.9, Yunanistan ve İspanya Mw 7.0 ve ABD 7.1 olarak tespit etmiştir. Başta Kandilli Rasathanesi gibi çok köklü kuruluşların verileri dikkate alınmayıp neden yalnızca İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan AFAD'ın verileri geçerli sayılmaktadır?

Depremin şiddetinin düşük gösterilmesinin bir gerekçesi var mıdır? Var ise bu gerekçeler nelerdir? Bu gerekçeleri kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Depremin şiddetinin yerli ve yabancı kuruluşlarca ve saygın bilim insanları tarafından 7.0 olarak belirtilmesine rağmen, haber yayın organlarında neden hala düzeltme yapılmamakta ısrar edilmektedir? Bu konuyla ilgili basın yayın organlarına yapılan bir baskı mı vardır? Var ise bunun gerekçesi nedir?”