Depremzede yaşlı çiftin konteyner ev mutluluğu

Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Çatalçeşme Mahallesi‘ndeki evlerinden taşınmak zorunda kalan Hamza-Didare Çetin çifti, kiraya çıktı. Çift, kiraya çıktıları evin de ağır hasarlı olması üzerine AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

85 yaşındaki Hamza Çetin, akli dengesi yerinde olmayan eşinin bağırmaları ve komşularının şikayeti üzerine Kızılay’a başvurdu. Ekipler, çifti geçici barınmada kullanılan konteyner eve yerleştirdi.

“EŞİM 13 SENEDİR SU İÇMİYOR”

76 yaşındaki eşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten Hamza Çetin şunları söyledi:Eşim 13 senedir bir bardak su içmemiş sadece kola içiyor. Yaz, kış kolası olursa içiyor olmazsa da bağırıp çağırıyor. Hayatta su içmiyor su içmek yok sadece kola oldu mu içer olmadı mı dünyayı yıkıyor. Bağırıp çağırdığı için huzurevine almıyorlar. Benim de halim ortada… Onu bırakıp nereye gideyim? (İHA)