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Depremzedeler ağır hasarlı evleri boşaltıyor

Elazığ'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve çevre ilçelerdeki birçok vatandaş, depremin hasar verdiği evlerini boşaltıyor.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
18:38 -
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Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 41 vatandaşın ölümüne, binden fazla kişinin yaralanmasına ve yüzlerce evin zarar görmesine neden oldu. Depremde hasar gören evlerini boşaltan vatandaşlar, mağdur olduklarını belirterek devletten yardım istedi.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa mahallesinde 7 katlı Aytaç Apartmanı da depremde zarar gören yapılar arasında. Zarar gören binadaki evini boşaltan depremzede Nusret Çiftçi , binanın komple boşaltıldığını belirterek, “Devletimiz buna ne gibi bir yardım olur, onu da devletimize bıraktık” dedi. Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

Millet tabi ki mağdurdur. Ben şu an bir insani görevimi yapıyorum, bacanağım burada oturuyordu, kendisi engellidir. Geldim, kaynımla birlikte eşyasını topladık.

Şu an kendi evime götürüyorum, geçici süreliğine bizde kalır. Devletimiz buna ne gibi bir yardım olur, onu da devletimize bıraktık.

Bina komple boşaldı. Kimi eşyasını çıkardı kimi çıkarmadı. Kimi daire sahibi, devlet gelsin kaybımı gözden geçirsin, hasarımı tespit etsin diyor. Her biri bir şekil düşünüyor işte.

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