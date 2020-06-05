DEVA Partisi: Seçmen iradesi bertaraf edildi

Eski AKP’li Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkanlık Divanı’nın tarafsız kalmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

SİYASİ BİR KARARDIR

* Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanı’nın vekiller hakkında verilen mahkumiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulu’nda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

AKTAŞ VE ALAN ÖRNEĞİ

* Dün TBMM'de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları Genel Kurul’da okutmamıştır. Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Ve bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir.

ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

* Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez.