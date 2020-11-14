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Devlet sesimizi duysun babamın hakkını versin

Ankara’ya sokulmayan, aylardır Ermenek’te eylem yapan madencilerden Ali Selvi’nin 9 yaşındaki oğlu Ömer yetkililere böyle seslendi. “Paramız olmadığı için babam harçlık bile veremiyor” dedi...Ermenek’te eylem yapan madencilerden Ali Selvi'nin 9 yaşındakioğlu Ömer, "Paramız olmadığı için babam harçlık veremiyor" dedi

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 02:02, 14/11/2020
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Devlet sesimizi duysun babamın hakkını versin

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan madencilerin mücadelesi sürüyor. Sonuç alamayınca Ankara'ya yürümek isteyen ancak Jandarma tarafından engellenen madenciler Ermenek Güneyyurt Meydanı'nda bekliyor. O madencilerden Ali Selvi (38) yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı.

Direnen işçilere destek veren Ömer, “Babam parkta yatarken benim gözüme uyku girmiyor” diyor.

ÖNÜMÜZ KIŞ

16 yıllık tazminatının ödenmediğini belirten Ali Selvi şunları söyledi: “2004'te madende çalışmaya başladım. Bir süre sonra maaşlarımızı alamadık. 45 arkadaşımla iş bıraktık. Siyasilerin araya girmesiyle maaşların bir kısmı ödendi. Ancak bu kez de işten çıkarıldık ve tazminatımız verilmedi. Evimin ihtiyaçlarını bin TL'lik işsizlik maaşı ile karşılamaya çalışıyorum. Önümüzdeki ay kesilecek. Süt ve peynirimi hayvanlarımızdan karşılıyoruz. Ama kim bin TL ile geçinebilir ki. 3 çocuğum okula gidiyor. Önümüzde kış.”

Madenci Ali Selvi'nin 3 çocuğu da okula gidiyor.

Eylemlerden çocuklarının etkilendiğini söyleyen Selvi, “Bir gün oğlum Ömer mikrofonu kapıp düşüncelerini ifade etti. ‘Babam cebime 5 lira harçlık koyamıyor' dedi. Bunlar çok zor sözler. Bazen bizimle kalmak istiyor. Onu eve güçlükle gönderiyorum” dedi. Babasının hakkının ödenmesini isteyen 9 yaşındaki Ömer ise şöyle konuştu: “Babam hakkı için arkadaşlarıyla parklarda yatarken evde gözüme uyku girmiyor. Babamı çok özlüyorum. Paramız olmadığı için de babam cebime harçlık koyamıyor artık. Babam da çok üzülüyor. Devlet büyükleri ile de görüşmek istiyorum. Onlara babamın hakkını vermelerini söylemek istiyorum.”

BABASIYLA ÇADIRDA KALMAK İSTİYOR
Küçük Ömer babasını yalnız bırakmamak için çadırda kalmak istiyor. Ama Ali Selvi'nin gönlü buna razı olmuyor.

Yayınlanma Tarihi:06:00,
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