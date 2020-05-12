Devlet siyanür barajı kuruyor

Devletin elindeki Koza Maden şirketinin altın sevdası salgını da vatandaşı da dinlemedi. Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ndeki TMSF'ye ait Koza Altın İşletmeleri'nin yaşam alanlarının dibine yapmak istediği Siyanürlü Atık Barajı için corona döneminde apar topar ÇED raporu yazılıp jet hızıyla onaylandı ve inşaat çalışmalarına başlandı.

TMSF'ye bağlı kayyım yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri'nin Kaymaz ve Karakaya köyleri arasına ikinci siyanürlü atık barajı yapımına başladığı bildirildi. Projeye itiraz eden bölge halkı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre Derneği'nin yazılı itirazlarına rağmen Çevre Bakanlığı'nın ÇED raporunu jet hızıyla onaylayarak inşaatın başlamasına vize vermesi büyük şaşkınlık yarattı.

Bin 500 kişinin yaşadığı Kaymaz ve Karakaya mahallelerinin ortasına yaklaşık 40 hektar mera alanına inşa edilecek atık barajı 1 milyon 750 bin metreküp hacme sahip olacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Altını ayıklarken siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum çinko bakır ve cıva gibi zehirli ağır metaller doğaya karışacak ve geri dönüşü olmayan çevre felaketleri doğacak. 40 hektar mera alanı yok olacak. Hayvancılık yapılamayacak. İçme ve kullanma suları kaynakları ve rezervleri tehlikeye girecek. Kaymaz'da fay hattı geçtiği için olası bir depremde bu barajlarda taşma, çökme ve yarılma ihtimali çok büyük” dedi.