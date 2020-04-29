Dikkat, corona sahtekarları iş başında!

Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerden itibaren dolandırıcılar, her gün yeni yöntemler ile vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor.

Bazen ‘corona virüsü testiniz pozitif çıktı’ diyerek T.C. kimlik numaralarını kaptıran vatandaşlar bazen de ücretsiz maske ya da uygun fiyatlı kredi reklamlarına tıkladıklarında hedef haline gelebiliyor.

Peki, vatandaşlar bu dolandırıcıların ağına düşmemek için neler yapmalı, ne gibi yöntemler geliştirmeli? Adli Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik Uzmanı İsa Altun, corona sahtekarlarının yöntemlerini anlatarak uyarılarda bulundu.

“DOLANDIRICILAR GÜNDEME GÖRE YÖNTEM DEĞİŞTİRİYOR”

Altun, tuzakların farkında olmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız kendilerine gönderilen linkin uzantısına baksınlar, ‘https’ uzantısında ‘s' mutlaka olmalı, bu security(güvenlik) anlamına gelir. Kendilerine gönderilen linklere hemen tıklamasınlar gerekirse kurumu arasınlar. Artık her şey teknolojiye evrildi. Dolandırıcılar buna uyum sağladı, vatandaşların da uyum sağlaması gerekiyor. Dolandırıcılar gündeme göre yöntem değiştiriyor” dedi.

“CEZAEVLERİNDEN HACKERLAR DA TAHLİYE OLDU”

İnfaz yasası kapsamında cezaevindeki tahliyelere de dikkat çeken Altun, “Aftan faydalanan kişiler arasında hackerlar da var ve bunların işi dolandırıcılık. Bu insanlar hazır paraya alışmış insanlar ve çıktıklarında da yine bu işi yapacaklardır. Bu yüzden vatandaşların daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.

ÖNCE ASILSIZ SES KAYITLARI YAYARAK VATANDAŞLARI PANİĞE SEVK ETTİLER

Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde asılsız paylaşım yaparak vatandaşları korku ve paniğe sevk etme yöntemini seçen dolandırıcılar, bu şekilde pek çok kişinin hesaplarını ele geçirdi.

Whatsapp gruplarından asılsız ses kayıtları ve vakalar olduğunu söyleyen kişilere de itibar edilmemesi gerektiğini belirten emniyet güçleri, bu hesaplar hakkında da işlem başlattı.

TEST SONUÇLARINIZ POZİTİF DİYEREK T.C. NO İSTEDİLER

Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün vakaları açıkladığı dönemde ise, dolandırıcılar bu kez de test yaptıran kişilere ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan aradıklarını ve test sonuçlarının pozitif çıktıklarını belirterek, T.C. kimlik numaralarını istedi. Bu dolandırıcılık türünün deşifre olmasının ardından dolandırıcılar bu kez de online dolandırıcılığa yöneldi.

EVLERİNDE KALAN VATANDAŞLARI ONLİNE DOLANDIRDILAR

Corona virüsünden dolayı evde kal çağrılarının yapıldığı dönemde de emniyet güçlerine çok sayıda online dolandırıcılık ihbarları gitti.

Dolandırıcılar bu kez de evde kaldıkları için sitelerden sık sık alışveriş eden kişileri hedef kitlesi seçti. Yetkililer, vatandaşları bu noktada da uyardı ve güvendikleri hesaplardan alışveriş etmelerini söyledi.

Dolandırıcılar ise, her gün yeni bir yöntem geliştirmeye devam etti. Bunlar arasında vatandaşların cep telefonlarına devlet kurumlarının ismi kullanılarak, ‘Ücretsiz corona virüs testi' gibi SMS’ler gönderilerek hesapları ele geçirilmeye çalışıldı.

EKONOMİSİ BOZULAN VATANDAŞA UYGUN KREDİ TUZAĞI

Vatandaşların ekonomik durumlarını fırsat bilen dolandırıcıların diğer bir yöntemi ise banka isimleri kullanarak düşük faizli, ertelemeli kredi kampanyaları oldu.

Bankalarından arandıklarını ya da mesaj geldiğini gören ekonomik ihtiyacı olan kişiler de corona günlerinde dolandırılmaktan kurtarılamadı.

SAHTE MASKE KODU GÖNDERDİLER

Gündem değiştikçe yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar son olarak e-devlet üzerinden maske dağıtılmasının ardından vatandaşlara sahte onay kodları göndererek hesaplarını ele geçirmeye çalıştı. Yetkililer, tüm bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BİN LİRALIK YARDIM GELDİ SAHTEKARLARI

Vatandaşlara bin liralık yardım yapılmasını fırsat bilen sahtekarlar, cep telefonlarına Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen bir mesaj ve link yollayarak, yardım çıktığını ve hesap numaralarını hatta şifrelerine kadar istiyor.

Kendilerine yardım yapılacağını sanan vatandaşlar son olarak kendilerine gönderilen onay koduna tıklıyor ve dolandırılıyor.