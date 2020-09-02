Dışişleri Bakanlığı, Alman gazetesi ve Yunanistan hükümetinin iddialarını yalanladı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinin ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunan gemisini Doğu Akdeniz’de batırmak istedi’ iddiasına, bu habere dayanarak açıklamalarda bulunan Yunanistan hükümet sözcüsünün açıklamalarına yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, “Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür” denildi.

‘YUNANİSTAN’IN PROVOKATİF POLİTİKASININ YENİ BİR TEZAHÜRÜ’

Yunanistan hükümetinden bu habere dayanarak yapılan açıklamalara ise şu ifadelerle yanıt verildi:

*Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.

*Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir.

ALMAN GAZETESİ YALANLANDI

Die Welt Türkçe, Alman Die Welt gazetesindeki “Erdoğan’ın hesaplanmış savaşı” başlıklı haber-analizini Türkçe’ye çevirerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’la gerilimi tırmandırmak için bir Yunan gemisinin Doğu Akdeniz’de batırılmasının” iddia edildiğini gündeme getirmişti.

Haberde, “Türk Cumhurbaşkanına kalsaydı, donanma Doğu Akdeniz’de bir Yunan gemisini batırmış olacaktı” ifadesine yer verildiği belirtilerek, bu önerinin komutanlar tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca bir Yunan uçağının da düşürülmesinin önerildiği, komutanların bunu kabul etmediği iddiası yer almıştı.

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