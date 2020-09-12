Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘İsrail-Bahreyn anlaşması’ tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bahreyn'in Birleşik Arap Emirlikleri’nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail’le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

* Sözkonusu adım, Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vuracak ve İsrail'i Filistin‘e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir.

* Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin tek yolu Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçmektedir.

* Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada, BAE'nin ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump, “Bugün başka bir TARİHİ atılım! İki BÜYÜK dostumuz İsrail ve Bahreyn Krallığı barış anlaşması üzerinde anlaştı. 30 gün içinde İsrail ile barış yapacak ikinci Arap ülkesi” dedi. (İHA)

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