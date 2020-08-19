Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğa harikasını ‘maden arama sahası’ yapacaklardı! Şimdilik kurtuldu…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizli’deki Yayla Gölü’nü 'kesin korunacak hassas alan' ilan etti. Karardan iki ay sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aynı alanı maden arama sahası olarak belirledi ve ihale açtı. İtirazlar üzerine "Yanlış koordinat girilmiş" dendi. Doğa harikası bölge için açılan ihale ileri bir tarihe ertelendi ama iptal edilmedi!

Selami AYDIN / Denizli
14:29 -
Haberler Gündem
Doğa harikasını ‘maden arama sahası’ yapacaklardı! Şimdilik kurtuldu…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan ettiği Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü, 30 Mayıs’ta ‘Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fakat iki ay sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı gölü ‘maden arama sahası’ ilan etti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) de 20 Temmuz’da 766 maden sahasını ihaleye çıkaracağını duyurdu. Koordinatları yayınlanan yeni maden sahaları arasında doğa harikası Yayla Gölü de yer aldı.

466 dekarlık alana yayılan Yayla Gölü aralarında endemik türlerin de bulunduğu 188 bitki çeşidine ve 158 kuş türünü ev sahipliği yapıyor. (FOTO: SÖZCÜ)

KOORDİNATLARI YANLIŞ GİRMİŞ!

Endemik bitki türlerinin yanı sıra 158 göçmen kuş türünün konaklama alanlarından biri olan Yayla Gölü'nün maden arama sahası olarak 31 Ağustos’ta ihaleye çıkarılacağının duyurulmasından sonra çevrecilerin itirazları yükseldi. Gelen tepkiler üzerine MAPEG bir açıklama yayınlayarak, 30 Ağustos'ta yapılacak ihalenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AKP Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla girişimlerde bulunduklarını belirterek, “MAPEG’le temasa geçtik. Maden sahasının koruma altında olduğunu hatırlattık. İlan yayınlanırken yanlışlıkla gölün koordinatlarının girildiği, bir çalışanın hatası olduğu söylendi” diye konuştu.

CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu (FOTO: SÖZCÜ)

CHP VE İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ

Denizli'nin Tavas, Çal, Çameli, Kale ve Buldan ilçelerinde toplam 12 sahada maden arama ihalesi yapılacağını hatırlatan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizli'nin verimli ovalarında üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi gerekirken bu arazileri maden sahası yapmak telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık (FOTO: SÖZCÜ)

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık ise “Bu projeler Denizli'yi talan etmeye yönelik projelerdir. Yayla Gölü'nün maden sahası olarak ilan edilmesi akılla bağdaşmaz. Maden arama bahanesiyle coğrafi özellikleri emsalsiz olan yerlere göz dikilmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

AKP bitki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP Denizli İYİ Parti maden Sözcü
Son güncelleme: 14:37 19.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more