Doğa harikasını ‘maden arama sahası’ yapacaklardı! Şimdilik kurtuldu…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan ettiği Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü, 30 Mayıs’ta ‘Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fakat iki ay sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı gölü ‘maden arama sahası’ ilan etti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) de 20 Temmuz’da 766 maden sahasını ihaleye çıkaracağını duyurdu. Koordinatları yayınlanan yeni maden sahaları arasında doğa harikası Yayla Gölü de yer aldı.

KOORDİNATLARI YANLIŞ GİRMİŞ!

Endemik bitki türlerinin yanı sıra 158 göçmen kuş türünün konaklama alanlarından biri olan Yayla Gölü'nün maden arama sahası olarak 31 Ağustos’ta ihaleye çıkarılacağının duyurulmasından sonra çevrecilerin itirazları yükseldi. Gelen tepkiler üzerine MAPEG bir açıklama yayınlayarak, 30 Ağustos'ta yapılacak ihalenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

AKP Buldan İlçe Başkanı Naci Çomuk ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla girişimlerde bulunduklarını belirterek, “MAPEG’le temasa geçtik. Maden sahasının koruma altında olduğunu hatırlattık. İlan yayınlanırken yanlışlıkla gölün koordinatlarının girildiği, bir çalışanın hatası olduğu söylendi” diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ

Denizli'nin Tavas, Çal, Çameli, Kale ve Buldan ilçelerinde toplam 12 sahada maden arama ihalesi yapılacağını hatırlatan CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizli'nin verimli ovalarında üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi gerekirken bu arazileri maden sahası yapmak telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık ise “Bu projeler Denizli'yi talan etmeye yönelik projelerdir. Yayla Gölü'nün maden sahası olarak ilan edilmesi akılla bağdaşmaz. Maden arama bahanesiyle coğrafi özellikleri emsalsiz olan yerlere göz dikilmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.