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Doğan Taşdelen’in cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek

CHP'nin eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in cenazesi Bodrum'dan Ankara'ya getirildi. Taşdelen'in cenazesinin pazartesi günü öğle namazına müteakip Kocatepe camiinden kaldırılacağı belirtildi.

Saygı ÖZTÜRK
19:46 -
Haberler Gündem
Doğan Taşdelen’in cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek

Dün gittiği Bodrum’da bugün denize girdiği sırada kalp krizi geçirerek vefat eden Doğan Taşdelen’in cenazesi pazartesi günü saat 10:30’da Çankaya Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kocatepe camiinde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağda) ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen.

Taşdelen’in Çankaya Belediye Başkanı olan oğlu Alper Taşdelen ve eşi İlksen Taşdelen ile yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Ahlatlıbel Belediye Tesisleri’nde taziyeleri kabul ettiği belirtildi.

Taziyeye CHP Milletvekili Erdoğan Toprak ile çok sayıda CHP’li milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman ve Taşdelen’in site komşuları, akraba ve dostları katılıyor.

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Son güncelleme: 19:59 11.07.2020
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