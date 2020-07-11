Doğan Taşdelen’in cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek

Dün gittiği Bodrum’da bugün denize girdiği sırada kalp krizi geçirerek vefat eden Doğan Taşdelen’in cenazesi pazartesi günü saat 10:30’da Çankaya Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kocatepe camiinde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

Taşdelen’in Çankaya Belediye Başkanı olan oğlu Alper Taşdelen ve eşi İlksen Taşdelen ile yeğeni CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Ahlatlıbel Belediye Tesisleri’nde taziyeleri kabul ettiği belirtildi.

Taziyeye CHP Milletvekili Erdoğan Toprak ile çok sayıda CHP’li milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman ve Taşdelen’in site komşuları, akraba ve dostları katılıyor.