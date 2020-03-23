Dolmabahçe’de şüpheli ölüm

Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın 16 Mart günü corona virüsünden yaşamını yitirmesi ve bu durumun gizlendiğinin anlaşılmasının ardından bir şüpheli ölüm de Dolmabahçe Sarayı'nda meydana geldi. Sarayın gişe memuru olan ve Uzak Doğu'dan gelenler de dahil, her gün yüzlerce turistle temas eden, Mustafa Kabul (58) 17 Mart günü hayatını kaybetti.

VİRÜS TESTİNDEN GEÇİRİLDİ Mİ?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mustafa kardeşimizde corona virüsü belirtileri görülüyor, ancak kurtarılamıyor ve zatürre denilerek toprağa veriliyor. Uzak Doğu'dan gelen turistlerle de yüz yüzeydi. Kızı, corona virüsü nedeniyle babasının hayati tehlikesi olduğuna dikkat çekip, sarayın ziyarete kapatılmasını istemişti. Ama 17 Mart'taki vefattan bir gün sonra Milli Saraylar'a ziyaret yasağı geldi, bu büyük sorumsuzluktur.” Çakırözer, TBMM'ye verdiği ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede de gişe memurunun kesin ölüm nedenini ve Milli Saraylar personelinin virüs testinden geçirilip geçirilmediğini sordu.

MİLLİ SARAYLAR NEDEN AÇIKTI?

Milli Saraylar Mustafa Kabul'ün vefatından sonra kapatıldı. CHP'li Çakırözer, “Milli Saraylar'ın resmi hesabından Tayvanlı turistlerin maske ile sarayı gezerken fotoğraflarının paylaşıldığını gördüm, böyle bir süreçte sarayların ziyarete açık olması sorumsuzluktur” dedi.