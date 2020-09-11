Dört akademisyenin katiline dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi'nde çok sayıda kişiyi “Bunlar FETÖ'cüdür” diye ihbar eden, ihraç edilip cezaevlerine girmesine neden olan Volkan Bayar isimli akademisyen 7 Nisan 2018 günü fakülte binasını bastı.

Yanında getirdiği tabancasını çekip önce fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'nun odasına girerek ateş etti. Özmutlu’yu öldüren Volkan Bayar ardından yan odaya geçerek Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a kurşun yağdırdı. Saldırgan ikinci cinayetinin ardından da binanın üçüncü kata çıktı.

Burada da araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'ı öldüren Bayar, binanın önüne gelen polislere tabancasıyla birlikte teslim oldu. Katilin ilk ifadesinde “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.

Bugün karar duruşması için hakim karşısına çıkan Volkan Bayar’a tasarlayarak kasten öldürmekten dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat etti. (DHA)