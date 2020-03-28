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DP lideri bir aylık maaşını corona virüsü ile mücadeleye bağışlıyor

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, bir aylık milletvekili maaşını corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
11:22 -
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DP lideri bir aylık maaşını corona virüsü ile mücadeleye bağışlıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “İster TBMM uhdesinde ister TC Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemi'si ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

DP lideri Uysal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Türkiye, büyük travmalar, yıkımlar sonrası ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi hem karşı karşıya olduğumuz krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir ‘Yaratıcı Yıkım' dinamiğine dönüştürmeli!

* Böyle bir süreçte, Siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakârlığı vatandaşlarımızdan istememeleri gerekir.

* Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemisi ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum.”

Afyonkarahisar Corona korona sosyal medya TBMM Türkiye Twitter
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