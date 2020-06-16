Dursun Çiçek FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulması ile ilgili ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 28 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin, “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın” demiş, sonraki günlerde de eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek Bağbuğ’u destekleyen beyanlar vermişti.

6 AKP’li Başbuğ ve Çiçek’in açıklamalarının ardından suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında, “hakaret” ve “iftira” suçundan soruşturma başlattı.

“GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

İstanbul’da oturan iki ismin ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazılmasının ardından Başbuğ önceki günlerde, Çiçek ise bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinde kendisinin de yargılandığı Balyoz ve Ergenekon gibi davaların FETÖ organizasyonu olduğunu söyleyen Çiçek, “Bir hukuk devletinde olması gereken, kandırıldık, aldatıldık, Allah affetsin söylemleriyle sürecin kapatılması değil, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki her bireyin eşit şartlarda yargı önünde soruşturulması ve gerğinin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku devam edecektir” dedi.

“KİMSEYE İFTİRA ATMAK GİBİ BİR MAKSADIMIZ YOK”

2009 yılından bu yana darbeci, terör örgütü yöneticisi, cuntacı, yalancı, vatan haini gibi suç isnadlarıyla mağdur edildiğini anlatan Çiçek, Bana suç isnad edilen tarihte şahsımı soruşturmak ve yargılamak konusunda Anayasa ve yasalarla görev ve yetkili olan Askeri yargıyı yok sayan, iftiraya uğramış bir kurmay albay olarak şahsımı FETÖ’cü hakim ve savcılara teslim eden bu süreç ne yazık ki 26 Haziran 2009 gecesi TBMM’de 13 dakikada tartışılmadan kabul edilen önerge ile başlamıştır” dedi.

“Bizim iddiamız önergede imzası olan siyasetçilerin FETÖ’cü olduğu değildir” diyen Çiçek, “FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmasına söz konusu önergeyi hazırlayanlardan başlanması hususunda Cumhuriyet savcılarına ışık tutukmaktır. Kimseye iftira atmak gibi bir maksadımız olamaz” diye konuştu.

“İBRAHİM OKUR’A SORULSUN”

İfadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Dursun Çiçek, önergeye imza atan 6 milletvekiline FETÖ’cü demediğini hatırlattı.

Çiçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Diyoruz ki buradan başlayın soruşturmaya ki aslında orada bir FETÖ'cü de var. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in arkasında İbrahim Okur var.

* İbrahim Okur FETÖ itirafçısı ve FETÖ'cü tescilli yani. Dolayısıyla İbrahim Okur'a sorulursa askerlerin yargılanmasını Anayasa ve yasalara aykırı olarak askeri mahkemeden alıp FETÖ'cülerin hakim olduğu özel yetkili mahkemelere niye teslim ettiniz? Bu çalışmayı kim yaptı.

* Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel bunun neresinde, FETÖ yargısı bunun neresinde bunlar sorulursa FETÖ'nün siyasi ayağına çok kısa sürede ulaşırız.