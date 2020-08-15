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Duygu Delen’in cinayet şüphelisi tutuklandı!

Gaziantep’te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen olayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan Mehmet Kaplan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

00:23 -
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Duygu Delen’in cinayet şüphelisi tutuklandı!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katından düşerek ya da düşürülerek hayatını kaybeden Duygu Delen (17) olayında karar verildi.

Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan gün boyu süren işlemlerinin ve sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adam öldürme suçunun nitelikli hali ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet Kaplan gün içinde emniyetteki ilk ifadesinde olayı görmediği yönünde ifade vermiş ve olayla ilgisi bulunmadığını iddia etmişti.

FOTO: İHA

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan tutuklama kararı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep’te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır. Bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Son güncelleme: 00:28 15.08.2020
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