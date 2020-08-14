Duygu’nun şüpheli ölümü için kampanya başlatıldı

Dün Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu Delen evin penceresinden düştü. Delen olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli Mehmet Kaplan gözaltına alındı.

“FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN AYRILMIŞTI”

Duygu’nun arkadaşlarının Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Duygu’nun olayda adı geçen erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddet gördüğünü ve kendisinden ayrıldığını belirttiler. Duygu’nun tehdit edilerek eve getirildiğini öne süren arkadaşları, “Paylaşılan videolarda Duygu’nun tedirginliği tavırlarından belli oluyor” diyerek olaya intihar süsü verildiğini iddia ettiler.

Duygu’nun bir arkadaşı olaya ilişkin, “Arkadaşım intihar edecek bir insan değildi deli dolu hayat doluydu Duygu’muz ve onun intihar ettiğine asla inanmıyoruz çünkü intihar edecek biri değildi çok mutluydu ve susmayacağız” diye konuştu.

ETKİN SORUŞTURMA TALEBİ

Olayın intihar değil cinayet olduğunu savunan birçok kişi sosyal medyada başlatılan ‘Duygu için adalet’ kampanyasında olayın etkin bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

GÖRÜNTÜDE ÇOCUK DETAYI

Görüntülerde Duygu Delen’in düştüğü yerde düşmesinden birkaç saniye önce bir çocuğun bulunduğu görülüyor. Delen yere düştükten sonra çocuk için büyük bir facianın eşiğinden dönülüyor.

Bazı vatandaşlar, “İntihar olsaydı, kendi isteğiyle atlasaydı eğer aşağıdaki çocuğun çekilmesini beklemez miydi?” sorusunu sordu.

CHP’Lİ NAZLIAKA: DÜŞMEDİ, KATLEDİLDİ

Kampanyaya destek veren CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, “Duygu da Şule gibi Rabia Naz gibi düşmedi; katledildi. Etkin ve adil soruşturma için olayın takipçisiyiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başaknı Canan Kaftancıoğlu ise, “Şule de düşmemişti, Duygu da düşmedi” diyerek ‘Duygu için adalet’ istedi, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ etiketini paylaştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan yapılan açıklamada “Duygu’nun şüpheli ölümünün açığa çıkması için etkin soruşturma yürütülmelidir. İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet temelli şiddeti göz önünde bulundurarak soruşturmanın titizlikle, geciktirilmeden, etkin bir şekilde yapılması için devleti yükümlü kılar” denildi.

GAZİANTEP BAROSU: HUKUKİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Sarklı, “Gaziantep Barosu olarak dosyanin etkin ve adil soruşturulması için hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir” açıklamasında bulundu.

“BANA BİR GÜN ULAŞAMAZSANIZ…”

Öte yandan sosyal medyada Duygu için adalet isteyen birçok kadın şu ifadeleri paylaştı:

* Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam canım kıymetlidir benim ama biri atmıştır; uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir; bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın.



