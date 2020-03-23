EBA TV’deki görüntülere muhalefetten tepki!

Corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimin ilk dersi işlendi. TRT’de EBA TV adıyla yayınlanan uzaktan eğitim programında ders aralarında çocuklara Adnan Menderes'in idamı, Selahattin Eyyubi’nin anlatıldığı animasyonda kafa kesme, bıçaklama sahnesi gösterilmesi ve ilahiler dinletilmesi oldukça tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine birçok siyasi, bakana tepki gösterdi.

AKŞENER: MİLLİ EĞİTİM BAKANI TÜH, PARDON DİYEMEZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Selçuk’un açıklamalarına sosyal medyadan yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı olmanın, çocukların geleceğinden sorumlu olmak olduğunu ifade eden Akşener, “Çocuklarımız kendisine emanetken, Milli Eğitim Bakanı ‘gözden kaçıramaz’, ‘tüh, pardon’ diyemez, yapılanın hesabını sorar. Çocuklarımıza bunu yapanlardan hesap soracak mısınız ?” ifadelerini kullandı.

KAFA KESME VİDEOSUNA CHP’Lİ ÖZKAN’DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise, “Korona tehlikeli bir virüstür. İdam görüntülerini, kafa kesmeleri, bıçaklamaları çocuklarımıza izletenler daha tehlikedir. Bunları çocuklarımıza izleterek ne amaçlıyorsunuz? Yazık!” açıklamasında bulundu.

‘OTURDUĞUNUZ KOLTUĞUN GEREĞİNİ YAPIN'

Görüntülere tepkisini gösteren bir başka isim CHP Ankara Milletvekili Murat Emir oldu. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuklara eğitim adı altında idam, kafa kesme videosu izletiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekip hazırladı, onaylamıyorum” diyor. O zaman oturduğunuz koltuğun gereğini yapın Sayın Bakan. Onaylamamak olmamalı işiniz” ifadelerini kullandı.

“DEVLET ÖZÜR DİLEME MAKAMI DEĞİLDİR”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise, “Kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığınız ekibin hazırladığı görüntüleri şayet onaylamıyorsanız, söz konusu ekip ile ilgili gereği ne ise onu yerine getiriniz sayın bakan. Devlet katı, hoşgörü ve özür dileme makamı değildir” dedi.

İLGİLİ HABER EBA'da tepki çeken bir görüntü daha! Yine idam görüntüsü izlettiler