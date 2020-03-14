‘Eczacıların alkol kotası artırılsın’

Kamuoyunda endişe yaşandığını bildiren Bulut, “Eczaneler maske, eldiven, kolonya, el dezenfektanı ve ıslak mendil taleplerine yetişemiyor. Bu ürünler virüs fırsatçıları tarafından fahiş fiyatlara satılıyor” dedi.

Sorunun çözümünün kolonya üretimi amacıyla eczanelerin alkol kotasını artırmak olduğunu belirten Bulut, “Eczanelerde el dezenfektanı ürünü imal edilsin, sağlık ocaklarında medikal maskeler, semptom görülen hastalara ücretsiz dağıtılsın” açıklaması yaptı.

Bulut, internette fahiş fiyatlara satılan medikal maskelerin de semptom görülen hastalara ücretsiz dağıtılması gerektiğini kaydetti.