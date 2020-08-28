Edirne’de 30 Ağustos tepkisi: CHP alternatif tören düzenleyecek!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine corona virüsü salgını gerekçesiyle kısıtlama getirildiğinin bildirilmesi üzerine Edirne Valiliği'nin kutlama programı ile ilgili yaptığı duyuru tepki çekti. Edirne Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlama programının Atatürk Anıtı'nda düzenleneceğini duyururken corona virüsü salgını nedeniyle anıtta program dışında herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

ÇELENK SUNUMUNA KISITLAMA

Valilik ayrıca Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek kutlama programında Edirne Valiliği, Edirne Garnizon Komutanlığı ve Edirne Belediyesi dışında hiçbir siyasi parti ve sivil toplum örgütünün anıta çelenk sunmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Edirne Valiliği'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ile ilgili kararına CHP Edirne İl Örgütü, ÇYDD Edirne Şubesi ile ADD Edirne Şubesi tepki gösterdi.

“BAĞIMSIZ TÖREN DÜZENLEYECEĞİZ”

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Valiliği'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında değişikliğe gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunma iznimiz vardı ama yok oldu. 24 Ağustos Pazartesi günü Edirne Valiliği'nden resmi yazı ile izin istedim.

* Çünkü kanun, resmi törenlerde çelenk koymanın valilik iznine bağlı olduğunu söylüyor. Her bayram bu izni isterim, izin verilmez ve alternatif kutlama programı düzenleriz.

* Pazartesi günü istediğim izne, bugün öğlen saatlerine kadar cevap gelmedi. Ben de bunun üzerine Edirne Valiliği'ne telefon ettim ve Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin törende çelenk koyabileceğini söylediler.

* Bizim de istediğimiz devletle birlikte çelenk sunmaktı. Fakat 1 saat sonra bu fikir değişti.

* İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge gelmiş ve çelenk sunmamıza izin verilmeyeceği bildirildi. Biz de CHP Edirne İl Örgütü olarak 30 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de bağımsız bir tören düzenleyerek Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağız.

* Saat 10.00'da Valiliğin resmi töreni, 11.00'de de bizim törenimiz olacak. Biz çelengimizi sunacağız.

Pekcanlı, CHP Edirne İl Örgütü'nün Atatürk Anıtı'ndaki töreninin dışında akşam saatlerinde 30 Ağustos Zafer Korteji düzenlemeyi planladığını söyledi.

“HEM ÇELENGE, HEM PROGRAMA İZİN ÇIKMADI”

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan da Edirne Valiliği'nin, ADD Edirne Şubesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Anıtı'nda düzenlemek istediği törene de izin vermediğini açıklayarak şunları söyledi:

* Edirne Valiliği'nden hem resmi törende çelenk sunmamıza, hem de saat 16.00'da düzenlemek istediğimiz programa izin çıkmadı. Valilik tarafından düzenlenecek resmi törene 1 kişi temsilen katılacağız. Ama biz de ADD Edirne Şubesi Yönetimi olarak Pazar günü dernek binamızda bir basın açıklaması yapacağız. Bu uygulama tamamen uzaklaştırmadır.

* Malazgirt Zaferi'ni, 15 Temmuz'u kutluyorsun ama bunu engellemeye çalışıyorsun. 30 Ağustos Zafer olmasaydı biz bugün yoktuk. 30 Ağustos Zaferi, corona virüsünden de, bütün değerlerden de öndedir.

* 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda corona virüsü salgını var da diğerlerinde yok muydu? Biz aslında Edirne Valiliği'nden izin de istemedik, törenimizle ilgili bilgi verdik. Ama valilik, hiçbir etkinlik yapamayacağımızın cevabını verdi. Bu durumda mecburen dernekte bir basın açıklaması yapacağız. Bize başka bir şans bırakmadılar.

“ZAFER BAYRAMI'NDA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

ÇYDD Edirne Şube Başkanı Hasan Tahsin Yılmaz, Edirne Valiliği'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında değişikliğe gidildiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

* 28 Ağustos günü gelen telefon bildiriminde önce çelenk sunulabileceği, akşama doğru yenilenen bilgilendirmede çelenk sunumunun yalnızca Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye tarafından gerçekleştirileceği, istersek bizim de seyirci olarak bulunabileceğimiz iletildi.

* Çelenk sunmanın corona virüsü gerekçesiyle kaldırıldığını söylediler. ÇYDD Edirne Şubesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı günü konuyla ilgili de açıklama yapacağız.