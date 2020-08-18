Edirne’de Atatürk’süz logoya CHP’den tepki: Kaymakamlık geri adım attı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaymakamlık tarafından duyurulan yeni logo görseli tartışma yarattı. İpsala Kaymakamlığı, yeni logosunu sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden duyururken; eski logodaki Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye haritasına yeni logoda yer verilmemesi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın sosyal medya üzerinden kaymakamlık tarafından duyurulan yeni logoya tepki göstermesi ile başlayan tartışmaya vatandaşlar da katıldı. Tartışmanın sosyal medyada büyümesi üzerine CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ile görüştü.

CHP İL BAŞKANI PEKCANLI'DAN TEPKİ

Pekcanlı, İpsala Kaymakamlığı tarafından duyurulan yeni logo ile ilgili sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada; “İpsala Kaymakamının göreve gelir gelmez ilk icraatı Kaymakamlık logosunu değiştirmek oldu. Eski logoda Atatürk'ün fotoğrafı ve Türkiye haritası varken, yeni logoda hiçbiri yer almıyor. Sayın Kaymakam, bunu bir yarışma yaparak belirlediklerini söylüyor. İyi de yeni logonuzu tercih eden siz değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR LOGO TASARLAYACAKLAR”

Pekcanlı'nın tepkisine çok sayıda vatandaş katılırken, İpsala Kaymakamlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye haritası bulunmayan yeni logosu yoğun eleştiri aldı.

Tepkiler üzerine İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıklayan Pekcanlı şunları kaydetti:

* Kaymakam Ekrem Güngör ile görüştüğümüzde bölgenin Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hassasiyetini bildiğini söyledi. Çağdaş ve güzel bir logo olabilir ama bizim hassasiyetimizin olduğu Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye haritasının bulunduğu logo yerine bu logo kullanılmış.

Sayın Kaymakam, eleştirileri ciddiye aldığını söyleyerek Atatürk silüetinin olduğunu yeni bir logo tasarlayacaklarını söyledi. Ben de Atatürk silüetinin olduğu logonun kullanılması halinde teşekkür edeceğimi söyledim.

İyi niyet çerçevesinde böyle bir görüşmemiz oldu. Atatürk silüetinin olduğu logonun kullanılmasını bekliyoruz.

LOGO YENİDEN DEĞİŞTİ

CHP İpsala İlçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş ise İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ile kaymakamlığın yeni logosu ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini açıklarken; şunları söyledi

* Logonun bu şekilde değişmesi üzerine olumsuz tepkiler geldi. Kaymakam bey, burada bir art niyetinin olmadığını, daha önce Edirne'nin Meriç ilçesinde de kaymakamlık yaptığı dönemde logo değişikliğine gidildiğini ve yöreyi tanıtıcı bir kaymakamlık logosu yapmak istediklerinden bahsetti.

* Biz de kendisine çekincelerimizi dile getirdik. Logodan özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldırılması konusunda sıkıntılarımız olduğunu söyledik. Son olarak logo yeniden değişti. Yeni logoda yıldızın olduğu yere, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti getirildi” sözlerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN BULUNDUĞU ESKİ LOGO GERİ GELDİ

Tepkiler üzerine İpsala Kaymakamlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin eklendiği yeni logoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakamlık, internet sitesinde ise yeni logo yerine eski logoyu kullanmayı tercih ederken; bir süre sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu logonun son halini sosyal medya hesabından kaldırdı. İpsala Kaymakamlığı, sosyal medya hesabında kaymakamlık binasının bulunduğu fotoğrafı kullanmaya devam ediyor.